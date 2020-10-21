Крымчанин устал спорить и застрелил соседа по даче

Симферополь, 21 октября. Житель Симферопольского района застрелил соседа по даче, ему предъявили обвинение в убийстве, пишет ForPost cо ссылкой на СК РФ по Республике Крым.

Убийство произошло в июле этого года на территории СНТ под Симферополем. У погибшего был конфликт с соседом, который закончился стрельбой. Подозреваемый отрицал причастность к преступлению.

Однако оперативные сотрудники с помощью металлодетектора обнаружили спрятанную винтовку и гильзы. В доме подозреваемого были найдены патроны к винтовке.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что ружье было куплено незаконно в 2012 году. Крымчанин обвиняется в убийстве, нелегальной покупке оружия и хранении взрывного устройства.

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