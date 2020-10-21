Эксперт пояснил, с какими трудностями может столкнуться новый мэр Ялты 

Смерть главы Ялты Ивана Имгрунта стала настоящим потрясением для всех жителей города — за 11 месяцев работы в администрации он по-настоящему стал своим человека, главой, который слушал и слышал ялтинцев.

На сегодняшний день должность врио главы администрации занимает Артем Мальцев, который ранее был первым заместителем мэра Ялты, до этого — возглавлял Торгово-промышленную палату республики Крым.

Корреспондент ФАН пообщался с крымским политологом, журналистом Сергеем Юхиным и узнал его мнение по поводу того, с какими проблемами и трудностями придется столкнуться новому главе Ялты. По словам эксперта, кого бы ни назначили руководить Ялтой, он столкнется с рядом сложных проблем, которые тянутся еще со времен Украины — это и множество незаконно построенных зданий, и сомнительно выделенные участки земли, взяточничество. И с этим очень трудно бороться, подчеркивает Юхин.

Останется ли Артем Мальцев на этом посту — покажет время, этот вопрос решится после проведения конкурса на должность главы администрации Ялты. Все же на сегодняшний день назначение врио — техническая необходимость. А решение о реальном назначении главы администрации уже за руководством РК, которое оценит эффективность и компетентность всех кандидатов на данный пост.

«Временно исполняющий обязанности главы администрации Ялты Артем Мальцев — человек в городе новый и стал первым лицом из-за трагедии, случившейся с Иваном Имгрунтом. Основная борьба за кресло градоначальника Ялты еще впереди», — констатирует Сергей Юхин.

Тем, кто будет претендовать на место главы, предстоит изрядно потрудиться, считают эксперты, ведь Иван Имгрунт успел показать высокую эффективность и смог стать для ялтинцев своим.

Тем временем врио главы Ялты Мальцев продолжает осуществлять проекты, за которые взялся ранее. За первые дни своего руководства городом он активизировал работу по сносу незаконных объектов на территории города. Помимо этого, власти Ялты оперативно приступили к подготовке документации по планировке территории Солнечной тропы и созданию пешеходного маршрута по ней.

20 октября он создал рабочую группу по сохранению и хозяйственному использованию дома, в котором жили и работали писатели Константин Тренев и Петр Павленко.

Напомним, 30 сентября Ивана Имгрунта госпитализировали в Петербурге с пневмонией. В своих соцсетях он писал, что его состояние стабильное, и в последние дни готовился к выписке. Но 18 октября он умер от осложнений хронического заболевания, вызванных COVID-19.