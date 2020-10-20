Главу Службы автодорог Крыма уволили во время интервью с ФАН

Симферополь, 20 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки по Симферопольскому району уволил начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым Александра Нефедова, сообщает корреспондент ФАН.

«Все графики опять вчера были актуализированы, всех переспросили десять раз по поводу того, когда выходит подрядчик на объекты. Ни на одном объекте практически работы не велись. Сами графики к единой форме не приведены. Был набор цифр, которые в сумме ничего не дадут. Те даты, которые на сегодняшний день — все клетки пусты. Начальник Службы автомобильных дорог на объектах не появлялся…» — заявил Аксенов каналу «Крым-24» .

О кадровом решении главы республики начальнику Службы автомобильных дорог Крыма сообщили прямо в середине эксклюзивного интервью корреспонденту ФАН, которое будет вскоре опубликовано. Решение главы республики Нефедов принял спокойно.

«Я приехал сюда из Москвы, отработал здесь больше двух с половиной лет, пришел сюда главным инженером. Сейчас, на самом деле, пришло время уходить. Потому что, в принципе, много сделано, мы построили трассу «Таврида». Будут появляться по России еще большие проекты, и я планирую обязательно в них поучаствовать. Такие же большие, как трасса «Таврида». Было очень интересно, я получил большой опыт. Надеюсь, он мне пригодится в будущем. Крым — это уже такое родное место, буду обязательно сюда приезжать, тут очень много хороших друзей, знакомых. Просто бывает такое время, когда пора. Оно, вот, наступило», — прокомментировал Нефедов свое увольнение корреспонденту ФАН.