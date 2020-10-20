В Крыму открыли выставку советских мопедов и автомобилей

Симферополь, 20 октября. Окрестности горы Демерджи в Крыму дополнились еще одной достопримечательностью — музеем советской техники. Добрая сотня экспонатов выставлена вдоль дороги из Симферополя в Судак, ведущей через село Лучистое, передает корреспондент ФАН.

Велосипеды, начищенные до блеска мопеды, мотоциклы, мотороллеры и автомобили из советского прошлого — все это можно посмотреть, потрогать, погладить абсолютно бесплатно и сделать фотографию.

«Собрать коллекцию оказалось легче, чем думалось поначалу, — рассказывает корреспонденту ФАН создатель музея Валерий Лещиков из Москвы. — Для этого понадобились лишь деньги и Интернет. Мы выбирали технику, договаривались по телефону с продавцом и оплачивали покупку, которую нам потом доставляла транспортная компания», — говорит коллекционер.

Вырос Валерий в Дербенте, горами и морем его не удивишь, но приехав в Крым, решил остаться. На купленном участке у подножья Демерджи решил создать ночной клуб с рестораном, дискотекой, бассейнами и фонтанами. Открытие намечалось на ближайшее лето, но в связи с пандемией сроки отодвинули.

На создание музея Валерия сподвигло то, что в этих краях снимали советские фильмы «Спортлото-82», «Сердца трех» и «Кавказская пленница».

«Посмотрел на камень, на котором танцевала Наталья Варлей, дуб, с которого падал Юрий Никулин, и решил, что этому месту не хватает лишь хорошего музея советских авто», — рассказывает Валерий.

Коллекция, по словам ее владельца, еще не закончена и будет постоянно пополняться новыми экспонатами. Выставка продолжит работать даже зимой.