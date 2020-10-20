Севастополь и Крым сами определят, кто будет чинить дороги полуострова

Севастополь, 20 октября. Законопроект, который даст возможность Севастополю и Крыму заключать контракты на обслуживание дорог без проведения процедуры торгов, внесен на рассмотрение в Госдуму. Глава Ленинского МО Севастополя и руководитель общественной организации «Дорожный Контроль — Севастополь» Максим Мишин в беседе с корреспондентом ФАН оценил данную инициативу.

Авторами предложения выступили депутаты от Крыма и Севастополя Константин Бахарев, Глеб Хор и Дмитрий Белик. Согласно инициативе, региональные власти смогут сами определять, с какими подрядчиками стоит заключать контракт, а с какими — нет.

В Севастополе и Крыму 44-ФЗ о госзакупках стал обязательным для применения с начала 2017 года. С тех пор в субъектах начали появляться подрядчики без опыта, без необходимых мощностей и оборудования, без желания завершить работы качественно и быстро, но с успехом выигрывавшие торги путем занижения стоимости работ. Мишин рассказал корреспонденту ФАН, к чему приводила такая практика определения подрядчика.

«Мы не раз поднимали этот вопрос на площадке ОНФ. Посудите сами, может ли компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и отсутствием собственного технопарка качественно выполнять строительные и ремонтные работы? Уверен, нет! В Севастополе, к сожалению, были «умники», решившие использовать 44-ФЗ: компании-однодневки путем занижения реальной стоимости работ выигрывали конкурс, а работать не могут и не умеют. Если коллеги поддержат законопроект, это позволит нам выбирать подрядчиков с хорошей репутацией и достаточными мощностями», — пояснил глава общественной организации.

Сейчас выбор подрядчика для обслуживания дорог происходит так: заказчик проводит электронную процедуру торгов, где выбирается самое выгодное предложение. После этого электронным способом стороны заключают контракт на предоставление тех или иных услуг. Выходит, что иногда контракт заключается с тем, кто заведомо оценил стоимость своих работ меньше всех, зная, что не сможет гарантировать выполнение всех работ.

Принятие закона позволит чиновникам самим контролировать выбор подрядчика, но в то же время заставит нести личную ответственность за их выбор.

Напомним, ранее Крым и Севастополь получили возможность определять подрядчиков в обход 44-ФЗ для закупки работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий. Это привело к ускоренному заключению контрактов с проверенными организациями на строительство объектов федеральной целевой программы.