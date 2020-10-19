Аксенов почтил минутой молчания память главы Ялты Имгрунта

Симферополь, 19 октября. Глава Республики Крым Сергей Аксенов перед началом утреннего рабочего совещания почтил минутой молчания память скончавшегося в Петербурге мэра Ялты Ивана Имгрунта. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«У нас трагедия, ушел из жизни наш коллега с вами Иван Имгрунт. Человек, который много сделал для Ялты, есть предложение почтить его память минутой молчания», — заявил Аксенов перед совещанием.

В пресс-службе Аксенова журналисту ФАН также рассказали, что ранее глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким Имгрунта. Вместе с тем добавили, что сейчас в республике действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому участие властей в траурных мероприятиях пока под вопросом.

По имеющейся информации, похороны Имгрунта состоятся в городе Белореченске Краснодарского края, предположительно, в четверг, 22 октября. Сейчас сотрудники городской администрации заняты организацией траурных мероприятий.