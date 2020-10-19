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Стала известна дата похорон мэра Ялты Ивана Имгрунта

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Стала известна дата похорон мэра Ялты Ивана Имгрунта

Симферополь, 19 октября. Стала известна дата похорон главы Ялты Ивана Имгрунта, который ушел из жизни 18 октября в возрасте 59 лет. Руководитель ялтинской администрации скончался накануне в больнице Петербурга. Похороны состоятся в городе Белореченске Краснодарского края, предположительно, в четверг, 22 октября. Об этом ФАН сообщил источник, близкий к администрации Ялты.

Сейчас сотрудники городской администрации заняты организацией траурных мероприятий. Кроме того, по словам еще одного источника, скорее всего, в городе будет проведено траурное прощание с мэром, но в каком виде это будет организовано, пока не сообщается.

По предварительным данным, Иван Имгрунт скончался из-за тромбоза, одного из побочных явлений коронавируса, которым ялтинский глава заболел в конце сентября.

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