Озвучена причина смерти мэра Ялты Имгрунта

Симферополь, 18 октября. Причиной смерти мэра Ялты Ивана Имгрунта стали хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые обострились на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ФАН сообщил источник в городской администрации.

Отмечается, что в конце сентября Имгрунт был госпитализирован с пневмонией в Петербурге. Во время лечения он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Источник в городской администрации также отметил, что градоначальник уже готовился к выписке и должен был вернуться к своим обязанностям на следующей неделе.

До проведения конкурса и назначения нового главы администрации Ялты, его обязанности будет исполнять первый заместитель — Артем Мальцев.

Ивану Имгрунту было 59 лет. Он был назначен главой администрации города Ялта 6 ноября 2019 года. До этого он 17 лет был главой муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае. А с февраля до мая 2019 года — помощником председателя Совета министров Республики Крым.