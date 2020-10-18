Скончался заразившийся коронавирусом мэр Ялты Иван Имгрунт

Симферополь, 18 октября. Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений хронического заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать тромбоз на фоне заражения COVID-19.

Стоит напомнить, что 30 сентября Имгрунт в своих социальных сетях сообщил, что госпитализирован с пневмонией. Тогда он заявил, что чувствует себя нормально, передает ForPost.

Ивану Имгрунту было 59 лет. Он занимал пост мэра Ялты с ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Крыму выявили 169 случаев коронавирусной инфекции. При этом за сутки крымские лаборатории исследовали на коронавирус почти пять тысяч человек. Общее число случаев COVID-19 на территории полуострова достигло 7009.