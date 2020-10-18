Активисты очистили от мусора Карадагский природный заповедник в Крыму

Симферополь, 18 октября. «Прибывшие» с побережья Турции бутылки, пластик, а также шлепанцы и другие пляжные принадлежности убрали сегодня жители Крыма с побережья у Карадагского горного массива. Активисты убирали береговую линию в рамках акции «Побережье без мусора».

Отмечается, что несколько раз в год Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземского проводит акцию, благодаря которой удается убить сразу нескольких зайцев: берег Черного моря в этом районе очищается от накопленного за сезон мусора, а участники могут бесплатно побывать на побережье заповедника, которое закрыто для посещения даже с экскурсиями.

Корреспондент ФАН пообщался с начальником отдела экологического просвещения и научной информации ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН» Мариной Федоренко о прошедшей акции.

По словам специалиста, волонтеры убирали мусор двумя группами: 45 человек приводили в порядок побережье со стороны Коктебеля, а 25 участников убирали со стороны Карадагской научной станции и на прилегающем побережье. В уборке участвовали учащиеся Центра дополнительного образования «Интеллект» из Феодосии с родителями и преподавателями, члены турклуба «Карадаг» и волонтеры.

«Такую акцию мы проводим уже много лет. Обычно перед курортным сезоном, в марте, и в конце сезона. Нынешняя уборка была еще обусловлена и тем, что около девяти дней назад был сильный шторм на юго-восточном побережье, и морем было вынесено много мусора на береговую линию — много пластика, бутылок – нашли даже бутылки из Турции (этикетки были на турецком языке). Что важно: для многих уборка на побережье — это возможность побывать на абсолютно заповедной территории, это особо охраняемые бухты, охраняемая территория», — говорит Федоренко.

Стоит подчеркнуть, что с чувством выполненного долга учащиеся Центра дополнительного образования «Интеллект» смогли бесплатно посетить Карадагский дельфинарий и Музей истории и природы Карадага.

Справка: с 1979 года территория Карадагского филиала ИнБЮМ (Институт биологии южных морей) и прилегающие к ней земли носят статус государственных. Уже несколько десятков лет горный массив Карадагского заповедника закрыт для свободного посещения, побывать там можно только в сопровождении сотрудников заповедника и строго в пределах экологических троп.