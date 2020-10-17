В Севастополе появится система контроля за вырубкой деревьев «Зеленый фонд»

Севастополь, 17 октября. Информационная система «Зеленый фонд» в ближайшее время появится в Севастополе. Об этом стало известно на заседании правительства, прошедшем под руководством губернатора города Михаила Развожаева, передает корреспондент ФАН.

Для создания единой базы данных обо всех зеленых насаждениях города Севприроднадзор выделит 7 миллионов рублей. Средства направят в управление информатизации и связи. Новая база будет также содержать данные из реестра порубочных билетов. Таким образом, севастопольцы смогут контролировать судьбу буквально каждого дерева.

Решение о создании подобного портала Развожаев озвучил еще в июле. По его словам, городу нужен портал для обсуждений, где наиболее эффективно сделать компенсационные высадки.

«Чтобы не высаживать деревья в лесничествах, а благоустраивать территорию города, где сейчас нет зеленых насаждений», — пояснил он.

Автоматизированная система даст возможность оперативно обнаружить и отреагировать на незаконную вырубку, позволит контролировать расходование денег. При этом доступ к системе «Зеленый фонд» можно будет получить через портал госуслуг — самостоятельно отследить, как вырубленное дерево восстановилось на другом земельном участке.

Создание «Зеленого фонда» прокомментировала в беседе с ФАН сопредседатель РШ ОНФ в Севастополе, кандидат биологических наук Наталия Мильчакова. По ее словам, такую систему нужно было создать еще в 2014 году.

«Последняя инвентаризация зеленых насаждений в Севастополе была выполнена в начале 2000-х годов. На протяжении последних лет никто не проводил инвентаризацию наших деревьев, не учитывал их количество и состояния. По нашим оценкам и оценкам специалистов-экологов, плотность насаждений в Севастополе на душу населения меньше нормативов в два раза», — посетовала она.

Причины, по ее словам, связаны с хаотичной застройкой, вырубкой зеленых насаждений.

«Конечно, эта система очень актуальна и важна. Я надеюсь, она будет доступна каждому севастопольцу», — констатировала в комментарии ФАН.

Севастопольцы очень категорично относятся к вырубке деревьев. Горожане борются за каждое зеленое насаждение в городе, а подобная система позволит узнать, законно или нет в том или ином месте вырубаются деревья.

Схожие системы уже функционируют в Москве, Пермском и Красноярском краях. Специалисты отмечают, что севастопольский вариант информационной системы более функционален.