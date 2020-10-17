Эксперт высоко оценил работу главы Севастополя Развожаева с гражданами

Политолог Иван Мезюхо объяснил лидерские позиции главы Севастополя в общении с горожанами, передает корреспондент ФАН.

Центр политической конъюнктуры опубликовал доклад, в котором говорится, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует в работе с обращениями граждан. В частности он занимает вторую позицию в докладе.

Сообщается, что эксперты ЦПК отправляли запрос от лица обычных граждан на имена глав регионов либо на их персональные сайты, где осуществляется обратная связь с населением, либо на сайты высшего регионального органа исполнительной власти. Тема обращения касалась вопросов о государственной поддержке в условиях эпидемиологической ситуации в стране.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог и председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказал, насколько важно сегодня в условиях пандемии налаживать способ общения исполнительной власти и граждан.

«Сегодня социальные медиа быстро набирают обороты, появляется все большее число людей, которые перестают использовать в своей повседневной жизни традиционные средства массовой информации. Кроме того, россияне стали более активно пользоваться социальными сетями в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Поэтому власть разного уровня – федерального, регионального или муниципального – должна идти в ногу со временем, используя современные средства массовой коммуникации для взаимодействия с гражданами. В этом смысле губернатор Севастополя Михаил Развожаев – современный человек, который понимает необходимость установления коммуникаций с местным сообществом для решения социально-экономических проблем города-героя», – подчеркнул собеседник ФАН. По словам политолога, активность главы Севастополя в социальных медиа не упала после состоявшихся в городе выборов губернатора. То есть использование современных средств коммуникаций – это стиль и часть его работы.

Кстати, даже через Instagram-страницу Развожаева многие граждане обращаются в органы государственной власти Севастополя для решения каких-то своих социально-бытовых вопросов.

«Также известно, что Михаил Развожаев часто проводит прямые эфиры, во время которых он обсуждает проблемы Севастополя и способы их решения, в том числе телезрителями», – сказал эксперт.

Иван Мезюхо в разговоре с ФАН отметил важность прямых эфиров, где губернатор делится и обсуждает с гражданами проблемы Севастополя.