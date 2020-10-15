Губернатор Севастополя сообщил о новых ограничениях в городе

Развлекательная и туристическая жизнь Севастополя вновь начинает претерпевать запреты и ограничения. С субботы в городе прекращают работу кинотеатры и театры, а также запрещены любые массовые мероприятия.

«Предлагается запретить проведение всех культурно-массовых мероприятий за исключением спортивных, которые проводятся на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек. По крайней мере, на ближайшие недели все культурные и зрелищные мероприятия останавливаем», — сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Эти меры губернатор решил ввести для того, чтобы эффективнее продолжалась борьба с коронавирусом. Число заразившихся в городе растет, ежедневно позитивные тесты фиксируются у десятков людей. Скончались 44 человека. В основном это пожилые люди, отметили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«Новая коронавирусная инфекция особенно опасна для пожилых людей. Чтобы сохранить здоровье, постарайтесь соблюдать простые правила. Старайтесь реже посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке, МФЦ. Попросите близких сходить за продуктами или купить лекарства. Чаще мойте руки с мылом, особенно после посещения объектов торговли. Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Прикрывайте рот салфетками, когда кашляете или чихаете. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Если чувствуйте недомогание или повышение температуры, вызывайте врача на дом», — посоветовали специалисты Роспотребнадзора.

Для посещения в Севастополе будут закрыты кинотеатры и театры. Также будет запрещено предоставление экскурсионных услуг и размещение граждан в гостиницах.

В Севастопольском объединении профсоюзов поддержали решение губернатора. Там постоянно напоминают работающим пенсионерам о необходимости оставаться дома и беречь свое здоровье.

«Мы за возвращение к весенним мерам, за максимальное ужесточение мер. За обеспечение масочного режима и за строгий контроль за его выполнением», — прокомментировал корреспонденту ФАН председатель союза «Севастопольского объединения профсоюзов» Вадим Богачев.

В том, что новые ограничительные меры помогут в борьбе с коронавирусом, уверены и волонтеры штаба «Мы вместе». Координатор штаба Виктория Кашлякова подчеркнула, что будет личным примером демонстрировать, как необходимо соблюдать меры безопасности.

«Здоровье человека — это самая главная ценность в государстве. Поэтому все меры, которые принимаются федеральными и региональными органами власти, сейчас в первую очередь во благо нам, гражданам», — подчеркнула Кашлякова.

Развожаев отметил, что данными мерами пока планируется ограничиться. Севастопольских школьников не будут уводить на удаленку, также не будут вводить режим тотальной самоизоляции.