Историк объяснил значимость улицы с именем героя СССР в Севастополе

Севастополь, 14 октября. В городе-герое Севастополе появились две новые улицы — братьев Манганари и героя Советского Союза Ивана Дубинина. Кандидат исторических наук Владимир Зинченко рассказал корреспонденту ФАН, почему появление улицы с именем героя СССР важно для Севастополя.

Название для двух улиц приняли на заседании топонимической комиссии, которую провел губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«На западном берегу Камышовой бухты завершается возведение многоквартирного жилого комплекса «Порто-Франко» на 1010 квартир. Из-за того, что у новой улицы не было названия, у людей возникали сложности с регистрацией права на квартиры и заключения договоров с ресурсо-снабжающими организациями», — рассказали в пресс-службе правительства Севастополя.

Жилой комплекс построен на мысе, который уже носит имя братьев Манганари, поэтому и новую улицу было решено назвать так же.

«Братья Манганари — основатели династии греческих моряков, выдающиеся гидрографы эпохи парусного флота, генерал-майор корпуса флотских штурманов Егор Павлович и адмирал Михаил Павлович», — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Зинченко рассказал, что основоположником династии Манганари в Крыму был отец Егора и Михаила, богатый греческий дворянин – Панайота или Павел Манганари. Его семья бежала в Крым от войны с турками в Греции.

«Он, скажем так, принимает «российское гражданство», становится деятельным русским дворянином. Здесь у него рождается шестеро детей. Любовь к морю у них уже была заложена на генетическом уровне. Старший сын Егор создал первый подробный атлас Черного и Азовского морей. Он потратил на это 10 лет, попутно участвуя в сражениях с турками. Также он подробно описал берега Днепровского лимана, рек Буг и Дунай», — говорит Владимир Зинченко.

Он добавил, что брат Егора — Михаил Манганари также был известным мореплавателем, участником сражений у берегов Кавказа и Турции. Но главным его достижением считают развитие Херсонского порта. Благодаря ему открылось частное пароходное судоходство из Херсона в Одессу. Теперь именем известных братьев-мореплавателей названа улица в Севастополе.

«Манганари, мне кажется, отлично звучит, сразу будто бы слышатся крики чаек и шум моря, я довольна этим названием», — поделилась жительница новой севастопольской улицы.

Вторая улица, которая получила имя героя СССР, расположена в новом квартале у села Верхнесадовое в районе Мекензиевых гор.

«Улица получила название в честь героя Советского Союза Ивана Дубинина, который погиб при освобождении Севастополя в мае 1944 года», — отметили в пресс-службе правительства.

Иван Дубинин был в рядах Красной армии с 1943 года, освобождал Украину, Крым, а в Севастополе его боевой путь был завершен, напомнил историк Зинченко.

«У командования была задача – собрать добровольцев, чтобы отвлечь огонь противника, засечь его боевые позиции и контратаковать. Иван Дубинин вызвался в числе первых. Он с товарищами скрытно пересек бухту с Северной стороны, но у берегов южной немцы их заметили. Завязалась перестрелка, наших десантников старались столкнуть в море силами пехоты и танками. Но бойцы РККА стояли крепко, почти два часа они удерживали небольшой клочок земли, уничтожая противника. В какой-то момент Дубинин остался один. От фашистов он отстреливался автоматным огнем и гранатами. Он дождался подкрепления и в том бою остался жив», — рассказал историк.

Но в боях у западной окраины Севастополя Иван Дубинин был ранен, звание героя Советского союза ему было присвоено посмертно. Теперь на улице имени героя будут построены частные дома и дачи. Проезд и переулок на новой улице Ивана Дубинина было решено назвать «ходовыми именами» — Цветочный и Сиреневый.