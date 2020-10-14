Следы древнего человека в Крыму могут стать мировой сенсацией

Симферополь, 14 октября. Следы древнего человека могут обнаружить в крымской пещере «Таврида», что станет мировой сенсацией, рассказал корреспонденту ФАН декан факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Борис Вахрушев.

Считается, что освоение Европы происходило через Испанию, то есть, с запада на восток. Но находки в Дагестане и на Северном Кавказе предполагают, что древний человек шел из России. Крымскую пещеру «Таврида» обнаружили чуть больше двух лет назад при строительстве автотрассы неподалеку от Симферополя. Открытие пещеры запланировано на январь 2021 года, и первые посетители приедут сюда уже на зимних каникулах.

Среди сенсационных находок «Тавриды» есть останки животных возрастом 1 млн 600 тысяч лет – 2 млн лет доледниковой эпохи. В пещере были найдены останки слонов, волков, лис, верблюдов, носорога, кости гигантского страуса и семья вымерших ныне саблезубых кошек. Такие находки на территории России единичны, а в крымской пещере их много, и они хорошо сохранились. Если здесь обнаружат артефакты, доказывающие, что здесь была стоянка древнего человека, то это станет мировой сенсацией, считает Борис Вахрушев.

«Таврида» уникальна, она по размеру больше всех известных пещер внутренней гряды предгорного Крыма. Начала формироваться около 5 миллионов лет назад – струи воды древних рек проникали в разломы пород и вырабатывали гигантские 18-тиметровые галереи. На сегодняшний день протяженность пещерных ходов составляет около 1,3 тысяч метров. Пещера имеет горизонтальное расположение и достаточно небольшую глубину – от 20 до 40 метров. По мнению ученых, она служила логовом для хищников, которые приносили в нее добычу. Вокруг рос густой лес.

У входа в «Тавриду» установят фигуры древних животных в натуральный рост, над их созданием трудятся палеонтологи из Санкт-Петербурга. Рядом планируется создать научный стационар КФУ с учебными аудиториями для студентов, конференц-залом. Откроется музей палеолита, большой сад камней, детские площадки, кафе и рестораны.