Беспрецедентный спрос на отдых осенью фиксируют в Крыму

Симферополь, 14 октября. Небывалый спрос на отдых зафиксирован в Крыму в осенний период. В октябре загруженность объектов размещения туристов на полуострове превысила 90%. Об этом РИА Новости рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По словам Волченко, в сентябре на полуострове отдохнули более одного миллиона туристов, что на 40% превышает показатели минувшего года за аналогичный период.

«Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях», — заявил Волченко.

Он подчеркнул, что высокие показатели по спросу на отдых, вероятно, сохранятся в ноябре и декабре. Министр отметил, что Крым является традиционным курортом для лечения и реабилитации заболеваний дыхательной системы. В регионе существует серьезная лечебно-оздоровительная база.

«А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой — серьезная ответственность», — подытожил Волченко.

Ранее Волченко заявил, что в Крыму не собираются вводить дополнительных ограничений для туристов из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в регионе, передает ForPost.