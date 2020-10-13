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В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды

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В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды Севастополь, 13 октября. Власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за дефицита питьевой воды: запаса в водохранилище хватит на 81 день. Об этом сообщил и. о. вице-губернатора Владимир Базаров на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник.

По его словам, в Чернореченском водохранилище осталось 16,8 млн кубометров воды, этого запаса хватит на 81 день при отсутствии осадков. Власти Крыма перевели садовые товарищества на зимний режим подачи воды.

«Ограничения по подаче воды в дома в настоящее время не планируются», — сообщил Базаров.

Переброска воды из Кадыковского карьера начнется на следующей неделе и продлится до декабря. 

Украина перекрыла водоснабжение Крыма после воссоединения полуострова с Россией. До этого идущий от Днепра Северо-Крымский канал обеспечивал регион пресной водой почти на 85%. От прекращения подачи воды пострадали в первую очередь фермерские хозяйства, вынужденные перейти на менее влагоемкие культуры. Сейчас проблема водоснабжения решается наполнением Северо-Крымского канала водами реки Биюк-Карасу и бурением новых скважин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первый в России опреснитель морской воды построят в Крыму для решения проблем с водоснабжением.
 

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