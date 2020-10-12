В Крыму объяснили, почему Ливадийский парк признали лучшим для прогулок

Симферополь, 12 октября. В Крыму есть много прекрасных мест, однако именно Ливадийский парк был признан туристами самым лучшим парком России для осенних прогулок — за него проголосовало 33% респондентов. Об этом сообщили российские эксперты сервиса Tvil.ru после проведенного соцопроса среди пользователей социальных сетей.

Второе место занял Курортный парк в Кисловодске с 18%, третье — природный парк «Куршская коса» в Калининградской области — 16%. Также россиянам нравится гулять осенью в Сочинском национальном парке, Екатерининском парке в Екатеринбурге, парке «Монрепо» в Выборге, национальном парке «Русский Север» в Вологодской области и так далее.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил парк, окружающий Ливадийский дворец, чтобы лично увидеть красоты парка-победителя. Впрочем, фотографии неповторимой крымской природы говорят сами за себя.

Также в комментарии корреспонденту ФАН заведующая отделом научно-просветительских программ ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» Ксения Гернет рассказала, почему музей и парк привлекают туристов круглый год.

«Наш музей запоминается красотой и обилием цветов, которые мы регулярно высаживаем. Также у нас постоянно меняется ассортимент растений, в зависимости от времени года. С наступлением осени в Ливадийском парке появились хризантемы. Летом придворовую территорию украшали роскошные петуньи. Весной же у нас традиционно растут тюльпаны, поэтому в любое время года, на наш взгляд, парк в Ливадийском дворце является одним из самых привлекательных для туристов и жителей Крыма», — отметила собеседница ФАН.

По словам Ксении Гернет, учет посетителей парка не ведется, потому что он свободный для посещения. При этом известно, что в прошлом году Ливадийский дворец посетило более 330 тысяч туристов.

«Мы надеемся, что всем этим людям понравилось посещение не только парка, но и Ливадийского дворца», — подчеркнула она.

Также заведующая отделом научно-просветительских программ провела краткий экскурс по территории парка, рассказав о недавно появившихся достопримечательностях.

«Одна из новых – памятник Александру lll, который был открыт в 2017 году на территории нашего парка-музея. Сама скульптура находится на мраморном пьедестале, на котором выбито знаменитое изречение Императора Всероссийского: «У России есть только два союзника — ее армия и флот», — рассказала она.

Кроме того, в парке можно полюбоваться на место малого Ливадийского двора, в котором когда-то любил останавливаться Александр lll – сейчас на его территории находится новый дворец. В парке расположен памятник «большой тройки» — Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. Он был установлен в 2015 году к годовщине Ялтинской конференции. Эта работа принадлежит Зурабу Церетели.