Отдыхающие загорали рядом с телом утонувшей женщины на пляже в Крыму

Севастополь, 11 октября. Туристка приехала на пляж в Крыму, чтобы покупаться и обнаружила в море тело неизвестной женщины. Жуткий инцидент произошел в поселке Новофедоровка. О случившемся очевидица сообщила в группе «Злой крымчанин» в социальной сети «ВКонтакте», передает ForPost.

Инцидент произошел 9 октября. Девушка приехала на пляж, чтобы искупаться, однако ее отдых омрачила страшная находка — на поверхности воды у берега плавало тело женщины.

Находящиеся на пляже люди достали ее из воды и даже пытались оказать ей первую помощь, но женщина была уже мертва.

«Кругом люди были, и никто ничего не заметил. А оказывается, она была уже мертвой. Скорую помощь дожидались несколько часов, а вокруг на пляже все также продолжали резвиться дети», — рассказали очевидцы.

После инцидента местные власти напомнили отдыхающим, что пункты спасательных служб работают только в купальный сезон, а он закончился 1 октября. Это нужно помнить тем россиянам, которые собрались отдохнуть на полуострове на осенних каникулах.