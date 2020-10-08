Севастополь столкнулся с проблемой реализации ФЦП по СевГУ

Севастополь, 8 октября. На строительных площадках Севастопольского государственного университета тишина. Строители покинули объект в конце сентября — исполнитель не справился с реконструкцией общежитий и здания библиотеки СевГУ.

Сегодня на официальном портале госзакупок появилась информация о поиске нового подрядчика. По этому договору новый исполнитель работ должен совершить почти невероятное — закончить работы на объектах к 5 декабря 2020 года.

Ободранные до голых стен здания стоят в таком виде уже почти два года. У предыдущего подрядчика, компании «Альфа», выделенные на этап реконструкции деньги закончились еще в марте 2020 года. В это время на строительной площадке продолжали трудиться 52 человека. Они работали до августа, и за этот период зарплату не получили. Общий долг у компании «Альфа» перед сотрудниками составил семь миллионов 800 тысяч рублей. Причем общий доход «Альфы» к тому времени составлял 58 миллионов рублей, но, видимо, деньги тратились на иные нужды.

Сейчас к строительной компании предъявлено семь исков о взыскании долга, она продолжает выступать подрядчиком на строительные работы, но уже в Ялте.

В Севастополе же снова начали искать подрядчика для продолжения реконструкции общежитий. Денег на работы еще достаточно — начальная цена контракта составляла более 700 миллионов рублей. Это средства федерального бюджета, их Севастополю выделили в рамках Федеральной целевой программы.

Ситуация с недобросовестными заказчиками будет продолжаться до тех пор, пока не будет должным образом налажен контроль за их работой, уверена Галина Аканова, начальник управления информационных технологий торгово-промышленной палаты Севастополя.

В эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН, она подчеркнула, что на объектах строительства такого уровня должен работать стройнадзор.

«Предварительно заказчик должен просмотреть и объявить закупку о строительном контроле, каждую закупку он должен сопровождать. Также заказчик должен прописать в техническом задании то, что он будет принимать результат выполнения работ подрядчиком поэтапно», — пояснила Аканова.

Тем временем студенты из-за сложившейся ситуации вынуждены весь период ютиться в шести оставшихся общежитиях вуза или снимать частное жилье.

«В общежития зачислили тех, кто набрал на вступительной кампании более 200 баллов, и льготников, конечно. Все остальные снимают комнаты и квартиры. Сейчас у нас работает программа по компенсированию найма такого жилья, но опять же, это не для всех», — рассказал ФАН студент СевГУ Виталий Пивтораков.

Поступившие в университет в 2019 и 2020 годах студенты не верят, что успеют пожить в отремонтированных общежитиях СевГУ.