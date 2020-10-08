Более 5 млрд рублей выделят на водоснабжение Крыма

Москва, 8 октября. Крым и Севастополь получат более пяти миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения полуострова, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина РФ, пишет РИА Новости.

Деньги направят на строительство объектов водоснабжения (около 5 млрд рублей), ремонт аварийных сетей (870 млн рублей), бурение скважин. Таким образом российские власти надеются решить проблему с нехваткой воды.

В этом году из-за сильной засухи и обмеления водохранилищ Симферопольский и Бахчисарайские районы перешли на подачу воды населению по графику.

Вода подается по часам в Алуште, что связано с дефицитом воды в дефицитом воды в Изобильненском водохранилище. В конце августа Севастополь перестал получать возу из Чернореченского водохранилища.

Ранее сообщалось, что в Крыму надеются на улучшение ситуации с водой после 10 октября. По прогнозам синоптиков, ожидаются затяжные дожди.