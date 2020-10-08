Аксенов пресек попытки клиник повысить цены на медуслуги в Крыму

Симферополь, 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов пресек попытки частных клиник повысить цены на медицинские услуги в регионе, передает корреспондент ФАН.

Из-за ажиотажа и массового спроса на определенные виды медицинских услуг частные клиники в Крыму завышают ценники, в частности на КТ. Ждать диагностики приходится неделями.

Аксенов накануне обратился к владельцам частных клиник с просьбой «остаться в ценах «мирного» времени» и отрегулировать ценник на компьютерную томограмму.

«Все сопутствующие процедуры в части противоэпидемических мероприятий должны остаться в ценах «мирного» времени, которые были до режима (повышенной готовности. — Прим. ФАН). С Росздравнадзором переговоры с руководителями частных клиник провести, посмотреть стоимость обслуживания на КТ и посмотреть на возможность снижения», — призвал Аксенов на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Как выяснил корреспондент ФАН, стоимость КТ легких в частных клиниках в Крыму на данный момент колеблется от 2 до 3 тысяч рублей, тогда как еще в феврале эту процедуру можно было сделать за 1,5 тысячи рублей — 1,7 тысячи рублей.

Растет заболеваемость, растет и спрос на эту процедуру, прокомментировали в частной клинике в Симферополе. Только для того, чтобы записаться на прием, нужно ждать соединения с оператором клиники почти 10 минут.

«Ближайшее время записи на КТ легких — это 17 октября, в ночное время, если нужно днем, то 18 октября. Стоимость услуги составит 3 тысячи рублей. Более срочно — невозможно», — прокомментировали ФАН в частной медицинской организации.

Бесплатной диагностики тоже приходится ждать долго. Жительница Севастополя Маргарита Старостина рассказала, что даже после экстренной госпитализации КТ пришлось ждать несколько часов. Об этом она написала в социальных сетях.

«В приемном покое нас было человек восемь, кому-то хуже, кто-то, как я, хотя бы мог сидеть. Дежурный врач тоже подошел сразу, осмотрел, сказал: «Ждите КТ». Ждем, час, два, три, за это время народ вокруг начинает сдавать позиции: парень лет тридцати, у него начался приступ эпилепсии. Женщина очень пожилая сначала стонала, пыталась говорить, потом уже не реагировала, дочь в ужасе бегала к медикам, просила о помощи, никто не подошел. Один ответ: «Ждите КТ». Мы все его ждали четыре часа», — написала Старостина.

К слову, такая ситуация сложилась не только в Крыму но и в других регионах Российской Федерации. Например, в Перми место на КТ пришлось покупать. Местная журналистка Юлия Алеева опубликовала сообщение о готовности приобрести очередь на срочную томограмму на сайте с объявлениями. Как она сама призналась, другого выбора у нее не было.

«Температура шестой день, дикая слабость, вчера нюх потеряла. Врач направил на КТ. Сказал сделать в двухдневный срок. А ближайшая запись на КТ в частных клиниках Перми оказалась только через две недели», — сообщила Алеева.

Уже через несколько часов после размещения объявления журналистке удалось записаться на томограмму в ближайшее время.

Пациенты, которые уже прошли диагностику, отмечают, что медицинский персонал, проводящий КТ, действует быстро и слаженно, а очереди формируются из-за высокого уровня заболеваемости пневмонией на фоне COVID-19. Только сегодня этот вирус выявили у 118 человек. Всего на полуострове заразились 5888 человек.

Пока готовился материал, стало известно, что по итогам заседания оперативного совещания было принято решение, что с 8 октября стоимость КТ любого органа не превысит 3 тысяч рублей в Крыму. Как сказал министр здравоохранения РК Александр Остапенко, «это предел экономической себестоимости услуги».