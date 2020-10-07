Двое детей погибли из-за решившего потравить тараканов крымчанина

Симферополь, 7 октября. Бизнесмена и его приятеля обвиняют в смерти детей в Симферополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Симферополю.

В ноябре 2019 года в доме по улице Ларионова в одной из квартир себя плохо почувствовала женщина и трое ее детей. 10-месячный мальчик скончался еще до приезда скорой помощи, 8-летняя девочка умерла в больнице. Мать и ее 5-летнего сына удалось спасти.

На тот момент причина смерти не была ясна. Позже следствием было установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже жилой пятиэтажки. Чтобы избавиться от насекомых, он решил провести дезинфекцию. Для этого мужчина приобрел специальный препарат и отдал его своему знакомому. Тот разложил таблетки по арендованному бизнесменом помещению и, закрыв дверь, покинул его.

«В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, в результате чего выделился ядовитый газ фосфин. Он проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже. Получившийся ядовитый газ и стал причиной трагедии», — рассказали в ведомстве.

Предпринимателю и его знакомому предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК РФ. Свою вину в совершенном преступлении фигуранты уголовного дела признают полностью.

