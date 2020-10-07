В Крыму выявили рост числа заболевших коронавирусом

Симферополь, 7 октября. Специалисты оценивают ситуацию с коронавирусом в Крыму как нестабильную и отмечают тенденции к росту заболеваемости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.

«Ситуация не имеет тенденции к стабилизации, число заболевших растет», — сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу под руководством главы региона Сергея Аксенова.

Пеньковская также отметила значительное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ у взрослого населения. Оно отмечено в Симферополе, Кировском районе, Ялте и городе Армянске. В Симферополе также зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 25% в сравнении с данными прошлой недели.

