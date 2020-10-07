Очевидцы пожара в Ялте рассказали об увиденном. ФАН публикует видео

Ялта, 7 октября. В Ялте продолжает полыхать сильный пожар в одном из корпусов военного санатория Краснознаменного Черноморского флота «Ялта». Очевидцы рассказали корреспонденту ФАН о ситуации.

Как сообщили отдыхающие здесь военнослужащие с семьями, пожар начался около 06:00 утра. Медицинские сестры стали будить всех и просить покинуть номера.

«Нам начали стучать в двери и просили быстро выходить. Мы сначала думали, что это учебная тревога, поэтому вещи не брали. Потом быстренько успели схватить документы и набросать в чемодан некоторую одежду. Мы жили на 6 этаже. Приехали сюда из Сибири. Успели отдохнуть 5 дней», — поделился с ФАН очевидец.

Сейчас многие люди сидят на чемоданах недалеко от корпуса, ожидая разрешения ситуации и расселения. Руководству санатория предстоит решить, куда выселить всех отдыхающих – в корпусе на данный момент находилось порядка 300 человек.

Напомним, сегодня утром в Ялте загорелась крыша 1-го корпуса военного санатория. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Идет ликвидация возгорания. По предварительной информации, уже началось частичное обрушение кровли. О пострадавших и погибших не сообщается.