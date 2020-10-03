Обновленный винный гид России представили на WineFest-2020 в Севастополе

Развитие виноделия в Крыму и Севастополе — одна из уникальных отраслей сельского хозяйства полуострова. Перспективы и главные аспекты в виноградо-винодельческой отрасли, способные помочь виноделам, обсудили эксперты и представители местных властей в лектории, организованном в рамках фестиваля WineFest-2020, передает корреспондент ФАН.

Так, руководитель Российской системы качества Максим Протасов озвучил результаты проверки экспертами Роскачества главных виноделен страны. По его словам, в этом году аудиторы посетили 54 винодельческих хозяйства в шести регионах страны и обследовали более 40 гектаров виноградников.

«Команда заполняла чек-лист, проверяя не только качество виноградников и технологического процесса на винодельнях, но также отмечала два очень важных блока. Это — степень внедрения системы менеджмента качества в процесс изготовления вина, а также данные по развитию инфраструктуры винных хозяйств», — рассказал Максим Протасов.

Он также добавил, что проект по исследованию винодельческой продукции работает уже третий год. В этом году экспертная группа оценивала образцы вин пяти основных категорий из российского винограда, стоимостью до 1000 рублей за бутылку. Всего было исследовано 600 вин.

Комиссия оценивала органолептические показатели вина по 100-балльной шкале Всемирной организации винограда и вина. В этом году высшую оценку в 81 балл получили 104 вина.

«Важно, что в создатели «Винного гида Росси» не занимаются пропагандой, так как мы не популяризируем тот продукт, что не соответствует критериям качественного оценивания», — пояснил Протасов.

Главной проблемой отрасли, по данным аудиторов, сегодня остается нехватка квалифицированных кадров. Вторая проблема, которая свойственна крымским винодельческим хозяйствам, — это процедура правильного оформления земельного надела. Однако Максим Протасов подчеркнул, что крымское и севастопольское вино выдерживает конкуренцию с винами южных регионов России и «стоит того, чтобы им гордиться».

WineFest-2020 — пятый фестиваль урожая и виноделия, который проводится на виноградниках «Золотой Балки» в Балаклаве. На нем представлены достижения более 15 винодельческих хозяйств, выставка отрасли винного туризма, а также зоны отдыха и интерактивные площадки.