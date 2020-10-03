Дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Симферополь, 3 октября. Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Крыму. Среди погибших двое несовершеннолетних. Об этом ФАН сообщил собственный источник в экстренных службах.

По словам источника, пожар вспыхнул минувшей ночью в одном из домов в селе Геройское на улице Мира. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека — двое детей и их дедушка. Спасателям понадобилось менее часа, чтобы ликвидировать возгорание.

ФАН публикует видео последствий пожара в Сакском районе полуострова.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, семья относилась к числу неблагополучных, родители детей выпивали.