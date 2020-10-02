Современный космический центр может появиться в Крыму

Симферополь, 2 октября. Новейшая система контроля космического пространства может появиться в ближайшем будущем в Республике Крым. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения, генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

По словам Вышинского, система контроля позволит осуществлять беспрерывное наблюдение за околоземной орбитой, передает ForPost.

«ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот», — сообщил он.

Специалисты считают, что на полуострове идеальные условия для размещения современных систем. В Крыму радиоволны распространяются наиболее эффективно, сообщил инициатор создания в Крыму космического центра, депутат Госсовета РК Валерий Аксенов.