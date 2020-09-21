Жители Севастополя смогут пожаловаться на работу скорой через WhatsApp

Симферополь, 21 сентября. Жители Севастополя с 22 сентября смогут обращаться в WhatsApp-приемную с проблемами несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом рассказал глава городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

«В сообщении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон, адрес и суть проблемы. Сообщения принимаются ежедневно с 8.00 до 21.00», — пояснил Краснокутский.

По его словам, операторы будут обрабатывать только текстовые сообщения. Он также напомнил, что виртуальная приемная была создана по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает ForPost.

Это позволит горожанам сообщать о случаях, когда скорая не приезжает к человеку с симптомами коронавируса или других заболеваний.

На сегодняшний день в Севастополе выявлено 818 случаев коронавируса, в том числе 21 за прошедшие сутки. Успешно побороли опасное заболевание 515 человек, 22 человека скончались.