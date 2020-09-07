Автобус с пассажирами сорвался с обрыва в Крыму

Симферополь, 7 сентября. «Газель» с пассажирами упала в обрыв под Судаком, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Авария произошла днем 5 сентября в районе бухты Капсель. В момент аварии в транспортном средстве находились три пассажира, пишет издание ForPost.

Автобус скатился по склону вниз на 20 метров. Прибывшие на место ДТП спасатели предотвратили возгорание «Газели».

Пассажиры отказались от медицинской помощи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на МКАД автомобиль сбил перебегавшего дорогу мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм.