Военно-исторический фестиваль открылся в Севастополе

Севастополь, 5 сентября. В Крыму на Федюхиных высотах, расположенных в 5 километрах от Севастополя, открылся уникальный военно-исторический фестиваль. На нем представлены сразу несколько эпох — от Древнего Рима до Великой Отечественной войны. Подробнее в репортаже Федерального агентства новостей.

В первый же день фестиваль посетило множество людей. Гости смогли попробовать себя в различных ролях, примерив костюм легионера, византийского наемника или побывав генуэзским купцом. Кроме того, им выпала уникальная возможность принять участие в повседневной жизни английского или русского лагеря времен Крымской войны.

От участников фестиваля требовалось выбрать себе эпоху и подготовиться к ней. Например, пошить костюм, изготовить оружие и, конечно, стойко переносить крымскую жару. В настоящее время на полуострове установилась солнечная погода, температура воздуха в тени повышается до 30 градусов.

На фестивале участники занимаются максимальной реконструкцией быта той или иной эпохи. Они живут в палатках, питаются пищей, приготовленной на костре и обходятся удобствами, отвечающими тому времени. Кроме того, каждый участник вынужден ежедневно тренироваться с оружием для того, чтобы принять участие в реконструкции сражения.