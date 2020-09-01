Инкассатор похитил 40 миллионов рублей и угнал служебный автомобиль в Керчи

Симферополь, 1 сентября. Инкассатор одного из банков похитил 40 миллионов рублей и скрылся на служебном автомобиле в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

По имеющимся данным, сотрудник инкассаторской службы вместе с напарником перевозил средства на служебном автомобиле. На одной из АЗС он воспользовался заминкой, нажал на газ и уехал в неизвестном направлении, пока его напарник находился в здании.

Второй инкассатор вызвал правоохранителей. Служебную машину обнаружили спустя несколько часов в заброшенном саду. В салоне валялись вскрытые мешки, но денег в них уже не было, передает ForPost.

Полиция провела совместную операцию с ФСБ, в результате которой подозреваемый был задержан. Во время обыска у него была обнаружена часть похищенных денег. Остальные денежные средства были найдены в квартире беглеца.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина мужчины будет доказана, то ему грозят 10 лет тюрьмы и крупный штраф.