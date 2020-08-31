Женщина сорвалась с четырехметровой скалы и упала в «Чашу любви» в Крыму

Симферополь, 31 августа. Женщина получила многочисленные травмы в результате падения с четырехметровой скалы в Крыму. Местная жительница сорвалась с обрыва во время путешествия к популярной среди туристов «Чаше любви» в районе мыса Тарханкут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по региону.

По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 29 августа. Женщина пыталась спуститься к «Чаше любви», которая является одной из визитных карточек мыса Тарханкут. Это место пользуется большой популярностью у гостей и жителей полуострова.

Отмечается, что женщина 1989 года рождения сорвалась с крутой скалы. Для ее спасения на место происшествия выехала дежурная смена спасателей, передает ForPost.

«Совместно с сотрудниками скорой помощи спасатели с помощью носилок эвакуировали пострадавшую со скалы и на мотолодке доставили ее к автомобилю медиков», — говорится в сообщении.

Медики диагностировали у пострадавшей множественные травмы головы, грудной клетки, а также нижних конечностей. Ее доставили в одно из медицинских учреждений.