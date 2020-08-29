Тридцать пьяных мужчин в Крыму залезли в дом к пенсионеру и устроили дебош

Симферополь, 29 августа. Неизвестные вломились в дом к пожилому жителю поселка Каменка в Крыму. На помощь пенсионеру пришли соседи.

Инцидент произошел под Симферополем. Как рассказали очевидцы, около 30 нетрезвых мужчин, предположительно, выходцы из Чечни, проникли во двор и устроили дебош.

Хозяин потребовал, чтобы незваные гости ушли, но те начали оскорблять пенсионера. На шум прибежали соседи и попросили мужчин уйти.

Агрессоры достали ножи и начали угрожать вмешавшимся в конфликт соседям. По словам местного жителя, нападавших удалось прогнать камнями. Он добавил, что нарушители — приезжие, недавно сняли дом в Каменке.

Соседи считают, что инцидент исчерпан, поэтому они не стали обращаться в полицию.

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