Путину подарили килограмм асфальта с трассы «Таврида» в Крыму

Симферополь, 27 августа. Президенту России Владимиру Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия крымской трассы «Таврида», движение по которой он сегодня открыл.

27 августа Путин прибыл на полуостров, чтобы принять участие в церемонии открытия новой автодороги. Президент проехал по ней на автомобиле Aurus.

Во время мероприятия главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков презентовал Путину кусочек асфальтобетонного покрытия в качестве сувенира.

Путину также рассказали, что во время прокладки новой трассы использовался асфальт нового качества. Особая технология позволит избежать колейности в будущем.

Трасса «Таврида» состоит из четырех полос первой технической категории. Новая дорога станет основой развития транспортной системы Республики Крым. Трассу начали строить в 2017 году, стоимость работ превышает 140 миллиардов рублей.