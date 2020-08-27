Путин открыл четырехполосную трассу «Таврида» в Крыму

Симферополь, 27 августа. Президент России Владимир Путин открыл трассу «Таврида» в Крыму. Лидер государства лично проехал по новой дороге. Об этом сообщил руководитель Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Ранее Путин прибыл на полуостров, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия трассы, которая свяжет Керчь и Севастополь. В ходе рабочей поездки российский президент намерен пообщаться со строителями.

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Республики Крым. Дорогу начали строить в 2017 году, стоимость работ превышает 140 миллиардов рублей.

Специалисты отмечают, что преодолеть расстояние от Керчи до Симферополя по новой трассе можно будет приблизительно за два часа, а от Керчи до Севастополя доехать можно будет менее чем за три.

Ввод трассы в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года, но движение по трассе планировали открыть на три месяца раньше — в конце сентября.