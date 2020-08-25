Директор лагеря в Крыму заявила, что вожатый не насиловал девочек

Евпатория, 25 августа. Директор детского лагеря в Крыму, где вожатого подозревают в насилии над тремя девочками, рассказала о произошедшем.

Любовь Серебрянская, которая руководит лагерем «Тимуровец» под Евпаторией, считает, что изнасилования не было. Она отметила, что домогательств со стороны вожатого к школьницам тоже не было.

«Ничего не подтвердилось <…> Но знаки внимания были», — добавила Серебрянская, ее слова передает телеканал «360».

Директор детского лагеря заявила, что не знает, задержан ли подозреваемый или нет. Она не смогла охарактеризовать вожатого, поскольку он работал всего день. Мужчина оказался уроженцем Московской области, добавила Серебрянская.

Напомним, что 24 августа стало известно о задержании 47-летнего мужчины по подозрению в насилии над несовершеннолетними. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее был судим.

Пока непонятно, каким образом ему удалось устроиться на работу в детский лагерь. Полиция не исключает, что пострадавших от действий вожатого может быть больше.