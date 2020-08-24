Определены самые чистые курорты в Крыму

Симферополь, 24 августа. Журналисты определили курорты с самым чистым побережьем в Крыму. Поиском лучших мест для отдыха занималось издание Baza.

По информации журналистов издания, отдохнуть без последствий для здоровья на территории полуострова можно на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус, а также на мысе Опук, передает URA.RU.

Что касается остальных популярных среди туристов мест отдыха, то, к примеру, в Евпатории, Балаклаве, Судаке, Керчи, Ялте и Коктебеле, условия являются неприемлемыми для отдыха.

Авторы расследования утверждают, что Черное море — это не только название. Дело в том, что в воду сбрасывают миллионы тон отходов.

Так, в июле в Сети появилось видео, на котором запечатлено морское побережье Коктебеля, куда стекала городская канализация. Рядом с отходами жизнедеятельности загорали и купались туристы. Некоторые отдыхающие заявляли, что похожая ситуация наблюдается и в других местах республики. Видеозаписью заинтересовалась местная прокуратура, по факту публикации была организована проверка.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что местные отели распродали 70% номеров премиум-класса. По его словам, возможность отдохнуть на полуострове все еще остается. Цены на размещение колеблются от высоких до весьма доступных, передает НСН.