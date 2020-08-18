Крымчанка из-за внука попыталась убить дочь перед свадьбой

Симферополь, 18 августа. Жительница Красноперекопска порезала собственную дочь накануне свадьбы, сообщили в СК РФ по Крыму.

Молодая женщина планировала выйти замуж и переехать с мужем и ребенком в другой населенный пункт республики. Пятидесятилетняя мать не захотела расставаться с внуком.

Она была категорически против решения 32-летней дочери и часто конфликтовала с ней. Во время одной из ссор, которая произошла у подъезда дома, она пырнула дочь ножом в живот.

Мать не успела довести дело до конца, пострадавшей вызвали скорую. Позже она сама позвонила в полицию и заявила о своем поступке.

Суд решил, что женщина опасна и поместил ее под арест. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

Ранее сообщалось, что в Петергофе мужчина в темной одежде и на самокате ударил ножом в живот прохожего.