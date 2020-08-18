Первый медработник с коронавирусом скончался в Севастополе

Севастополь, 18 августа. Медсестра городской больницы №9 в Севастополе скончалась, у нее был подтвержден коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, это первый летальный случай среди медработников Севастополя. Медсестре было 65 лет, она работала в «красной зоне», оказывая помощь пациентам с COVID-19.

Болезнь у нее протекала с осложнениями, вызванными хроническими недугами. У женщины диагностировали пневмонию, которая привела к отеку легких.

С начала эпидемии в Крыму выявили более 1,7 тысячи случаев коронавируса, скончались 23 человека, более 1,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался в Петербурге нейрохирург Алексей Филиппов.