Пьяный водитель протаранил группу детей в Крыму, есть погибшие

Джанкой, 14 августа. Пьяный водитель «Жигули» в Джанкойском районе Крыма сбил троих детей, которые шли по тротуару, сообщили в УМВД России по региону.

ДТП произошло вечером 13 августа в селе Новосельцево. За рулем находился 34-летний мужчина, он попытался объехать гору грунта, рассыпанную на трассе, но врезался в группу детей.

Мужчина пояснил, что не заметил ребят. Двое из них получили травмы, четырехлетняя девочка скончалась на месте.

По данным правоохранителей, водителя лишили прав в 2016 году. Он не восстановил удостоверение и находился за рулем незаконно. Полиция выясняет обстоятельства гибели девочки и травмирования еще двух детей.