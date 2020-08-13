Таксист выбросил семью туристов с годовалым ребенком в поле в Крыму

Симферополь, 13 августа. Таксист выбросил из машины семью туристов с годовалым ребенком. Троих туристов спас местный тракторист.

Как сообщает «Комсомольская правда», Мария и Олег с маленьким ребенком отдыхали на косе Беляус, а после решили перебраться в Ялту. Такси вызывали с детским креслом, однако машина приехала хоть и в срок, но без кресла и с маленьким багажником.

Таксист всю дорогу детально расспрашивал семью о том, сколько они потратили денег в отпуске. Решив, что денег было потрачено слишком много, таксист причитал, что «при Украине было лучше». Когда хамство водителя стала невозможно терпеть, глава семейства попросил перестать возмущаться и убавить кондиционер.

«Он резко изменился в лице, замолчал и грубо сказал нам, что хорошо должно быть только ему, он же везет. И даже после спокойных объяснений моего мужа этот мужчина еще больше начал возмущаться. В конечном итоге потребовал с нас деньги. Он угрожал нас высадить», — рассказала Мария.

Вскоре водитель резко свернул на обочину и потребовал расплатиться за поездку. На улице было плюс 36 градусов, а вокруг только поле и никакой инфраструктуры. Как только семья вышла из машины, таксист выбросил их вещи из авто и уехал.

«Мы в пустом поле. Жара. Рядом — ничего, даже связи нет, то есть дозвониться и вызвать еще такси — не вариант. Нашим спасением стали трактористы, которые увидели нас и остановились», — вспоминают туристы.

Семью подобрал тракторист Александр. Он же вызвал им другую машину. Только благодаря ему молодые люди смогли добраться до Ялты.

Ранее сообщалось, что в Омске таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку и отвез ее домой. Девушка возвращалась из больницы домой вечером. Водитель такси не поехал по указанному адресу, а направил автомобиль в сторону окружной дороги. Он изнасиловал пассажирку возле заброшенного здания. Задержанный мужчина стал отрицать свою причастность к преступлению. Мужчина добровольно вызвался пройти проверку на детекторе лжи, но полиграф показал, что задержанный врет. Когда ему предоставили результаты проверки, он признал свою вину.