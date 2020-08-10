Вода начала поступать в столицу Крыма по новому трубопроводу

Симферополь, 10 августа. В Крыму завершилась укладка 15 линий водоводов общей протяженностью более 800 километров. По трубопроводу подали воду в Симферопольское водохранилище. Об этом сообщил заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Трубопровод провели от Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма до Симферопольского водохранилища, теперь в Симферополь ежедневно будет поступать до 50 тысяч кубометров воды.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помочь в прокладке трубопровода. К работам привлекли около 600 военных, было задействовано 200 единиц техники.

«Задача, поставленная министром (обороны), выполнена», — сказал Булгаков.

Ситуация с поступлением воды на полуостров осложнилась после воссоединения Крыма с Россией. Украина, которая обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, отказалась поставлять ресурсы.

В итоге Россия стала искать другие способы подачи воды на полуостров. В частности, вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения.