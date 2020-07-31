СК РФ завел второе уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму

Москва, 31 июля. Два уголовных дела возбудили после аварии под Симферополем, в которой погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Ранее региональное ГУ МВД заявило о начале расследования по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Позже было возбуждено второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», передает «Вечерняя Москва».

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось утром 31 июля на трассе «Таврида» под Симферополем. По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. Предполагается, что водитель автобуса уснул на за рулем, передает ForPost.

По словам источника Федерального агентства новостей, в аварии пострадали два ребенка, их госпитализировали в детскую больницу Симферополя. Взрослые доставлены в Белогорское районное медучреждение.