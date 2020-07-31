Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти человек

Симферополь, 31 июля. Число жертв аварии с участием микроавтобуса в Крыму увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве РФ.

По имеющейся информации, в симферопольской больнице скончался мужчина, пострадавший в ДТП.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось утром 31 июля на трассе «Таврида» под Симферополем. По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

По словам источника Федерального агентства новостей, в ДТП пострадали два ребенка, их госпитализировали в детскую больницу Симферополя. Взрослые доставлены в Белогорское районное медучреждение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля на внутренней стороне 20-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии погиб человек, передает РИАМО.