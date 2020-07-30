Блогер Варламов рассказал о лучших и худших местах для отдыха в Крыму

Симферополь, 30 июля. Российский блогер Илья Варламов оценил курорты Республики Крым и рассказал, где стоит отдохнуть, а какие места лучше обходить стороной. Видеоролик на эту тему он опубликовал в Youtube.

По мнению Варламова, посещение Керчи и Симферополя может испортить путешественнику впечатление о полуострове.

«Не был в Керчи и не надо. Делать здесь совершенно нечего — город уныл более чем полностью. Здесь просто неприятно находиться, здесь нечего смотреть. Здесь есть достопримечательности, но их очень мало», — заявил блогер.

В Симферополе, который попал в список худших мест для отдыха, мужчине не понравилось то, каким образом были реконструированы центральные улицы. По его мнению, в некоторых местах они походят на мотель для дальнобойщиков. Удовольствие сложно получить и отдыхая в Феодосии, потому что город был изуродован шалманами и пивными ларьками, передает ForPost.

«Это чисто старокрымский отдых: куча каких-то дискотек, кафе, у всех играет какая-то музыка, все зазывают, и ты идешь, а здесь постоянный гул, шум», — пояснил путешественник.

Лучшим местом для отдыха он назвал Ялту. По его мнению, город является самым шикарным курортом полуострова. Там много достопримечательностей, и изменений в лучшую сторону. Однако впечатление от шикарных морских видов слегка нивелируется, если присмотреться к состоянию города.

«Главная проблема Ялты, как и многих других курортных городов, это самострои. Идешь, будто полоса препятствий: бесконечные пивные, пиццерии», — отметил Варламов.

Путешественник посетовал на то, что доступная среда и общественное пространство на набережной Ялты никак не организованы, но стремление к улучшениям все-таки прослеживается.