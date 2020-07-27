В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж

Симферополь, 27 июля. Автомобиль упал с обрыва на пляж в Бахчисарайском районе Крыма. В результате инцидента никто не пострадал.

ДТП произошло в населенном пункте Береговое в минувшее воскресенье. Водитель за рулем авто не справился с управлением и упал с обрыва на пляж. Мужчина успел выскочил из транспортного средства на ходу. К счастью, в момент падения авто пляж пустовал, передает ForPost.

Стоит отметить, что подобные происшествия на полуострове не редкость. Это обусловлено особенностями обрывистого берега в Крыму. Так, в начале июля в Севастополе с возвышенности сорвался Mercedes.

Ранее сообщалось, что на Онежской улице в Москве водитель иномарки не справился с управлением и наехал на человека, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, передает РИАМО.