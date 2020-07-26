Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

Симферополь, 26 июля. Утопление стало причиной смерти пропавшего в Симферопольском районе трехлетнего мальчика. К соответствующему выводу пришли медицинские эксперты. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

«Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», — говорится в сообщении.

Теперь следователи должны установить все причины и обстоятельства трагедии, а также дать соответствующую правовую оценку.

Напомним, что трехлетний мальчик пропал 24 июля в Симферопольском районе Крыма. Ребенок играл на площадке у дома в селе Строгановка и исчез. Поиски ребенка продолжались более суток, в них были задействованы более трех тысяч человек. Безжизненное тело мальчика было найдено в выгребной яме возле собственного дома.