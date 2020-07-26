ФАН публикует видео «морского боя» на параде в честь ВМФ РФ в Севастополе

Севастополь, 26 июля. День Военно-морского флота отмечают в Севастополе с размахом. Жители города с восторгом встретили военно-морской парад, Федеральное агентство новостей публикует видео торжества.

День ВМФ России стал для Севастополя своеобразной визитной карточкой. Еще с советских времен люди ехали посмотреть морской парад и готовы стоять несколько часов под палящим солнцем. Флот в свою очередь не обманул ожидания населения.

После возложения цветов к Вечному огню командующий флотом на катере обошел корабли, стоящие в парадном строю, и поздравил экипажи. После его поздравления зрители наблюдали разворачивание сил флота в боевой порядок — атаки на подводные лодки, высадку морского десанта, пролеты морской авиации и действия сил и средств береговых войск по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Каждый эпизод постановочного морского боя жители и гости Севастополя встречали восторженными возгласами.

Зрители с трибун видели проходы тральных сил флота, стрельбы из реактивных установок. Малые противолодочные корабли, получив указание о нахождении вражеской субмарины, атаковали ее торпедами, а затем произвели контрольное бомбометание. Новейшие ракетные фрегаты «Адмирал Григорович» вышли в море для схватки с условным противником на дальних дистанциях, доступных только для крылатых высокоточных ракет «Калибр». Настоящее шоу показали десантные корабли — они открыли аппарели и выпустили на воду десятки бронемашин морской пехоты, которые, непрерывно стреляя по цели, выдвинулись на точку высадки десанта. Прикрывала все эти операции с воздуха морская авиация — Су-24, Су-30СМ, Су-25.