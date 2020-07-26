Севастополь завершит празднование Дня ВМФ салютом

Симферополь, 26 июля. Военно-спортивный праздник прошел в Севастополе в честь Дня ВМФ в воскресенье. Праздничные мероприятия начались на полуострове с торжественного подъема Андреевских флагов в 9.00.

В торжественном параде приняли участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспечения. На внутреннем рейде Севастопольской бухты в ходе шествия зрителям был показан 21 эпизод, демонстрирующий возможности сил флота при выполнении различных задач.

После завершения парада состоялась выставка вооружений и военной техники Черноморского флота, а уже с 14.00 на причальной стенке Морского вокзала было организовано посещение боевых кораблей.

Вечером жители и гости Севастополя смогут принять участие в концерте на площади Нахимова, а также увидеть в завершении Дня ВМФ праздничный салют, который запланирован на 22.00, передает ForPost.